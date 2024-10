Non saranno ancora belli, slanciati, bianchi e rosa come i loro genitori. Anzi, piccoli e marroncini, sembrano lontani parenti dei loro papà e delle loro mamme: sono i primi pulli dei fenicotteri, che anche quest'anno hanno scelto lo stagno di Molentargius, tra Cagliari e Quartu Sant'Elena, per la nidificazione.

I nuovi nati appartengono ad una colonia di circa diecimila esemplari che si è sistemata ad aprile lungo gli argini delle vasche delle saline.

I "lieti eventi" sono stati illustrati questa mattina dai vertici regionali di Legambiente, a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto di fusione tra Molentargius e Santa Gilla. "Il colore caratteristico dei pulli - ha ricordato Vincenzo Tiana di Legambiente - è legato alla naturale necessità di mimetizzarsi nel fango".

Lo spettacolo si può vedere con un cannocchiale anche dalla terrazza di piazza Palazzo a Castello.

"Siamo di fronte ad una zona umida e ad una nidificazione - ha detto Tiana - praticamente in piena zona urbana. In altre zone come le Camargue osservare i fenicotteri non è così semplice e a portata di mano".