“Davvero un Super Carnevale, ringraziamo di cuore tutti quelli che hanno dato vita a questa giornata meravigliosa lungo il fiume Temo: il fiume di maschere che hanno sfilato creando uno spettacolo unico dove è difficile citare tutti nome per nome, il fiume di gente venuta da tutti i lati della Sardegna per accogliere il corteo colorato con tanta partecipazione, gli artisti che si sono esibiti con noi creando la giusta colonna sonora e tutti quelli che ci hanno sostenuto in questa Avventura, Il comune di Bosa, il Circolo canottieri Sannio, la Pro Loco e l’ass. Carrasegare di Bosa”.

Le parole degli organizzatori dell’evento, giunto alla 3° edizione, (organizzato da NuAdventure), fanno da cornice ai bellissimi scorci di Bosa, con le foto di Roberto Brughitta, Claudia Pileri, Enrico Zedda e Fabrizio Malandruccolo.

Hanno sfilato in maschera sul fiume Temo, nella splendida cornice di uno dei Borghi più Belli d'Italia, Stand Up Paddle (SUP), Canoe, Kayak, barchette a remi, mascherati in uno spettacolo magico e coinvolgente.

Da Cagliari hanno presenziato anche i gruppi Bikappa asd Kayak, Kayakaralis e Tutt'in sup Sardinia sup Tours.