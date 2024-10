Si chiama Elisa Manzone la graphic designer che ha letteralmente incantato i suoi followers su Facebook con una serie di creazioni assolutamente originali con le quali ha voluto raccontare Alghero e le sue ricchezze.

Nata e cresciuta a Dogliani, piccolo paesino delle Langhe in provincia di Cuneo, Elisa ha frequentato lo IED a Torino seguendo il corso di grafica. Una volta avviata la sua attività è rimasta nel capoluogo piemontese. Qui ha conosciuto il ragazzo, algherese trapiantato al Nord.

“Così – racconta Elisa – ho avuto modo di frequentare la città in vari periodi dell'anno e mi ha sempre colpito per l’infinità di sfaccettature particolari, bellezze che vanno ben oltre il bellissimo mare e le sue più famose attrattive. L'idea delle grafiche è nata per puro piacere personale. Nel crearle, i colori della città e le sue infinite fonti d'ispirazione mi sono state di grande aiuto”.

E ancora: “Avevo in mente di creare queste grafiche già da un po’ di tempo, quando ho visto il fermento sui social network per la candidatura di Alghero a Capitale della cultura 2018 e l’entusiasmo da parte dei suoi cittadini ho pensato fosse il momento giusto per iniziare a creare le grafiche”.

Così, sulla pagina Elise Design, si possono ammirare ad esempio stilizzazioni policrome e suggestive dei più noti scorci algheresi come la cupola della chiesa di San Michele, il belvedere su Capo Caccia al tramonto e l’affascinante Villa Mosca; e ancora la rappresentazione di prodotti tipici della tradizione dolciaria isolana come i papassinos e le seadas, oltre agli immancabili ricci di mare, vero fiore all’occhiello della cucina algherese.