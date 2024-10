Elfi, majorettes, stand, poi ancora: zampogne, canti, cori gospel, banda musicale. L'atmosfera natalizia con tutto il suo incanto e le sue tradizioni animerà il Parco della Musica, a Cagliari, dove dal 7 al 10 dicembre sarà allestito il Villaggio di Babbo Natale.

Quattro giornate per far vivere a bambini e adulti la magia della festa più attesa dell'anno, tra momenti di gioco, colori, allegria e spensieratezza. Il tutto in compagnia di un Babbo Natale tuttofare, a tempo pieno e cantastorie.

Seduto sul suo trono dorato porterà i bambini nel mondo incantato dei racconti e fiabe natalizie e con loro condividerà anche golose merende.

Hanno pensato a tutto gli organizzatori, Alessia Littarru e Ivan Scarpa, ideatori di manifestazioni di successo come Invitas e Festa del Gusto. "Il vecchio barbuto vestito di rosso, accoglierà poi nella sua casetta di legno con tanto di 'ufficio postale', accanto agli Elfi-Scout, chiunque voglia regalare un giocattolo o altro ai bimbi più sfortunati - spiega Scarpa - saranno le associazioni di volontariato a fare le consegne.

Un piccolo ma importante momento dedicato alla solidarietà". Per il divertimento dei più piccoli ci saranno una serie di intrattenimenti come giostrine e gonfiabili, oltre ad attività di animazione come recite, canti, esibizioni. Per creare ancora più momenti di attrazione l'8 è attesa al Parco della Musica la Parata di Babbo Natale.

Il corteo di un centinaio di figuranti, accompagnati dalla banda musicale di Monastir, majorettes, mascotte, giocolieri, sfilerà dal piazzale del Cis in viale Bonaria per attraversare via del Cimitero e via Dante e giungere a destinazione. Il serpentone festoso con in testa Babbo Natale col suo carro giungerà poi al Parco della Musica.

Gli Elfi sono gli altri grandi protagonisti del Villaggio: Elfi cucinieri, chef maghi dello street food d'autore in salsa natalizia. Una ottantina di stand mettono in mostra prodotti tipici dell'agroalimentare e artigianato di qualità made in Sardegna e non solo.