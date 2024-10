Il 14 e il 15 aprile, il Centro di Aggregazione sociale di Siligo (piazza Maria Carta) sarà il teatro di un corso di formazione rivolto a ludotecari, insegnanti, animatori ed educatori oppure a coloro che desiderano occuparsi di tematiche dedicate all’animazione e all’educazione sociale.

“La magia del gioco e del respiro, giocare e respirare per crescere felici” è il titolo del corso promosso dall’Associazione Onlus “La Magia del Sorriso” in collaborazione con il Servizio di Prevenzione dell’Università di Sassari e del Comune di Siligo e con il patrocinio della Provincia di Sassari.

L’obiettivo è quello di acquisire le opportune conoscenze, competenze e praticità per la costruzione dei giocattoli e per insegnare ai bambini l’arte del saper fare. Il corso consisterà in lavori di gruppo, attività pratiche e simulazioni, oltre che da una parte teorica in aula che tratterà delle abilità relazionali e benessere nei contesti socio-educativi. Lanciato anche uno slogan: “La conoscenza è relazione, il gioco è relazione, non c’è conoscenza senza gioco”.

Le lezioni saranno tenute dal professor Salvatore Fadda (docente di psicologia dell’Università di Sassari) mentre i laboratori creativi saranno curati da Caterina Sanna (Animatrice sociale, maestra d’arte e presidente dell’Associazione Onlus “La Magia del Sorriso”).

Potranno partecipare al corso i primi 25 iscritti. Qualora venisse superato questo numero, si procederà all’organizzazione di un nuovo corso che si terrà nella settimana successiva. Gli stessi saranno preventivamente avvisati. La quota di partecipazione è stata fissata in 200 euro e comprende l’iscrizione, la frequenza, il materiale, le dispense, il pranzo e l’attestato di formazione.

Gli interessati dovranno inviare un vaglia postale di 100 euro nel quale dovranno essere specificati il titolo del corso, il nome, il cognome, l’indirizzo e il numero telefonico, all’indirizzo Associazione ONLUS “La Magia Del Sorriso” - Via Ugo Foscolo 13 07040 Siligo (SS). La scadenza delle domande è fissata per il 27 marzo. La rimanenza sarà versata all’inizio del corso. In caso di rinuncia, la quota di partecipazione non sarà restituita.