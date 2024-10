L’Associazione Culturale “Sa Ilonzana”, il Comune di Ottana e la Protezione Civile Tirso hanno stretto una sinergica collaborazione con le realtà operative locali per rinnovare un appuntamento che la storia tramanda e che, in occasione dell’edizione 2017, trova spazio anche per un evento improntato sulla solidarietà.

Il viaggio suggestivo tra i Carnevali di Sardegna si apre a Ottana con “S’Ogulone ‘e Sant’Antoni”, in calendario lunedì 16 gennaio, e contempla un fitto programma di iniziative a partire dalle ore 11.00 con l’inaugurazione della Mostra fotografica di Cristina Biccai “La magia delle stelle” allestita al Museo Arti e Tradizioni.

La selezione degli scatti esposti riguarda principalmente i “Boes e i Merdules” di Ottana, ma troveranno spazio anche i “Mamuthones e Issohadores” di Mamoiada e i “Thurpos” di Orotelli.

Si entra nel vivo della tradizione alle 16.00 con l’accensione del fuoco a cui farà seguito la processione e la sua benedizione.

L’attesissimo momento de “Sa prima essìa” dei boes, merdules e filonzana è fissato per le 18.00 e per le ore 20.00 la Protezione Civile, in collaborazione con le associazioni di Ottana, organizzerà una cena in piazza il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alle popolazioni colpite dal terremoto.

Sardegna Live aprirà delle finestre in diretta sul Carnevale di Ottana, grande spettacolo di cultura e tradizioni, tra i più amati dell'isola.