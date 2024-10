Ha vissuto con la madre morta in casa per sei mesi, ora, l'operaio 43enne Davide Derosas, è indagato per occultamento di cadavere. Il corpo della 67enne Maria Antonia Sanna sarebbe rimasto chiuso a chiave, al buio, nella sua stanza da letto a partire dal mese di maggio. Oggi sul corpo della donna sarà eseguita l'autopsia.

Il cadavere è stato scoperto domenica mattina mummificato, ricoperto di fogli di plastica e rifiuti.

In seguito all'interrogatorio, Davide Derosas è stato ricoverato in Psichiatria dove viene costantemente monitorato e dove ha ricevuto la comunicazione di avvio indagine nei suoi riguardi per occultamento di cadavere.

In base al risultato degli esami sul corpo dell'anziana, la posizione del figlio potrebbe aggravarsi con l'accusa di omissione di soccorso. Derosas ha indicato il 18 maggio come data del decesso della mamma, raccontando di essere rientrato nella villetta di via Isonzo e aver trovato la madre morta. Non avrebbe dato l'allarme per la vergogna di mostrare le condizioni della sua abitazione.

In tutti questi mesi Derosas ha tenuto tutti lontano dalla propria abitazione, anche la sorella di Maria Antonia Sanna, che vive nello stesso quartiere. L'uomo raccontava che la madre stava bene, che voleva essere lasciata da sola e nessuno doveva provare a oltrepassare il cancello di casa.