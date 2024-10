“Avuta notizia di un caso di positività fra il personale del Centro Estivo di Aggregazione Sociale, vi comunico che ho disposto, in via precauzionale, la immediata sospensione dei servizi. Per quanto ho appreso, il dipendente sarebbe già in isolamento da circa nove giorni, con oggi. Ho informazione che le strutture della Autorità Sanitaria, da me subito interpellata, sta intervenendo proprio in questi minuti a sottoporre a tampone i restanti dipendenti”.

A comunicarlo è il sindaco di La Maddalena Luca Carlo Montella che aggiunge: “Alla stessa autorità sanitaria ho chiesto di estendere l’accertamento ai bambini della struttura che, per a quanto ho potuto apprendere, sarà effettuato verso quelli che hanno avuto contatti più stretti col dipendente in questione. Il caso è seguito”.

“Raccomando niente panico – sottolinea - e di osservare le norme prudenziali di precauzione oramai note”.