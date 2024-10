“Ora finalmente possiamo programmare il futuro e il rilancio di un patrimonio ambientale prezioso, avviando un progetto orientato a creare sviluppo e serie prospettive di occupazione per La Maddalena e per tutta la Sardegna”.

A dichiararlo è stato il Governatore Christian Solinas dopo sì del Consiglio dei ministrialla riperimetrazione dell’area dell’ex Arsenale militare, e il conseguente via libera allo sblocco delle bonifiche, alla definizione del piano di rigenerazione urbana e ai lavori per il recupero e la riconversione del compendio.

“Come Commissario – queste ancora le sue parole – ma ancor più come Presidente della Regione ho ritenuto doveroso, dopo anni di ritardi, imprimere un’accelerazione decisiva mettendo fine a un’attesa che si è protratta per troppo tempo, con gravi danni all’economia del territorio, frenando lo slancio delle sue grandi potenzialità turistiche. L’ultimo passaggio, dopo la mia recente nomina a commissario straordinario, che ha determinato l'individuazione della Regione come soggetto attuatore per la realizzazione delle opere, ci permette di entrare nella fase realmente operativa e di pianificare i lavori necessari per restituire in tempi celeri alla comunità ed alle sue immense potenzialità un bene importante in un quadro di tutela e salvaguardia dell’intero sistema naturalistico”.