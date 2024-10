Ottanta articoli, prevalentemente giocattoli da spiaggia e maschere da sub, fuori norma sono stati sequestrati a La Maddalena dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dalla Polizia locale.

Gli articoli sequestrati erano sprovvisti di etichette identificative e di avvertenze in lingua italiana, avevano un marchio CE non conforme, e a vario titolo violavano le normative in materia di sicurezza dei prodotti destinati ai bambini.

È stato quindi disposto il sequestro amministrativo con sanzione che va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 10.000, per aver posto in commercio sul territorio nazionale giocattoli non conformi agli standard di sicurezza e recanti segni falsi o mendaci.