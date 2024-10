Scoppiano le polemiche in Sardegna dopo la tragedia che ha visto una donna di 26 anni all'ottavo mese di gravidanza perdere il bambino durante il trasporto in elicottero da La Maddalena all'ospedale di Olbia. L'ospedale dell'isola, infatti, è privo del punto nascite e le partorienti, in caso di urgenze, devono essere trasferite con l'elisoccorso in Gallura.

Solo qualche giorno fa si è consumata la tragedia: una donna di 26 anni all’ottavo mese di gravidanza ha perso il bambino mentre veniva trasferita in elicottero da La Maddalena, dove il punto nascite è stato chiuso, all’ospedale di Olbia.

Sul caso oggi interviene il leader della Lega Matteo Salvini.

“Non solo materiale indispensabile come mascherine e respiratori: la Sardegna aspetta anche altre risposte dal governo nazionale, troppo spesso distratto nei confronti di questa splendida isola. Un caso, drammatico, è quello del punto nascita a La Maddalena. Va riaperto. La giunta Solinas l’ha da tempo chiesto al governo, ma in attesa di risposte dal ministero una giovane mamma ha perso il bambino. Una tragedia che doveva essere evitata. Una preghiera per la famiglia travolta dal dramma, e la promessa di non mollare una battaglia così importante. Basta tagli, e aiuti concreti per battere il virus e affrontare l’emergenza economica. Nessuno dimentichi la Sardegna”.