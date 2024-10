Buone notizie giungono da La Maddalena, dove il sindaco Fabio Lai ha comunicato un calo dei contagi totali, tale da annullare la zona rossa e riportare il Comune in zona bianca. Ne ha parlato in un video condiviso sui social, mettendo però in guardia i cittadini su un possibile abbassamento dell'attenzione.

"Veniamo da una settimana molto difficile - afferma -. Sono consapevole che vi è stato richiesto un grandissimo sacrificio, considerato che il resto della regione è già in zona bianca dal primo di marzo. Sono arrivati i dati da parte di Ats: i guariti sono ben 21, i ricoverati scendono a 4 e allo stato attuale abbiamo un totale di 78 positivi, perché abbiamo registrato 11 nuovi casi".

"I positivi sono tutti in quarantena e tracciati. Il dato è sotto l'indice previsto per istituire o continuare, come nel nostro caso, la zona rossa - spiega -; pertanto a partire dalle 14 di oggi entreremo in zona bianca. Questo non vuol dire liberi tutti. Anche la zona bianca ha delle restrizioni, che bisognerà rispettare con maggiore attenzione, proprio per evitare di tornare in zona rossa".

"Dobbiamo attenerci scrupolosamente alle disposizioni dell'ordinanza regionale. Non voglio rischiare di compromettere la stagione - avverte -, per cui comunico che i controlli continueranno a essere inflessibili. Fate in modo che le regole siano rispettate. La durata della zona bianca dipende solo da noi"."

E poi si rivolge ai cittadini: "Mentre i nostri commercianti faranno di tutto per rispettare e far rispettare le regole, vi chiedo di evitare le cene e le cenette private, perché oggi sono risultate uno dei problemi più gravi, che hanno comportato l'impennata dei contagi".

"L'impennata va bloccata, vi chiedo un impegno per arrivare alla stagione. Abbiamo una grandissima opportunità, a differenza di tutta Italia, non sprechiamola, dipende soltanto da noi", conclude il primo cittadino.