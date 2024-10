Continua il monitoraggio della situazione contagi a La Maddalena dopo il caso di variane inglese riscontrato su una giovane studente. L'amministrazione comunale ha effettuato quasi 150 tamponi in poco più di un giorno.

"Grazie all’eccellente lavoro dell'Usca siamo riusciti a tamponare 145 cittadini in 36 ore - afferma il sindaco Fabio Lai -. Siamo ancora in attesa dei risultati e di note ufficiali da parte dell’igiene pubblica".

"Per il momento - spiega il primo cittadino - rimangono in vigore le precedenti restrizioni: chiusura del Carducci; obbligo di quarantena per chi ha avuto contatti diretti con i casi Covid-19 e quarantena anche per i contatti indiretti con variante inglese".

"Seguiranno ulteriori aggiornamenti solo quando ci giungeranno comunicazioni ufficiali, il resto rubrichiamole come voci. Stiamo tranquilli e rispettiamo le regole, massima attenzione", conclude.