Sono 150 i ragazzi che frequentano l'ultimo anno delle classi primarie e secondarie dell'Istituto comprensivo di La Maddalena che, grazie ad un laboratorio di primo soccorso "First aid kids", promosso dal direttore del presidio ospedaliero "Paolo Merlo", Luca Pilo, e patrocinato dal Comune di La Maddalena, sono stati impegnati per due giornate e hanno appreso le fondamentali tecniche per salvare una vita umana grazie alle manovre di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare.

"Assieme all'equipe dell'ospedale abbiamo anche mostrato ai bambini le manovre di disostruzione delle vie aeree e li abbiamo coinvolti in una sorta di gara, dove a vincere era la squadra che impiegava il minor tempo nel compiere le operazioni corrette. Tutti aspetti mirati a far comprendere agli studenti che ogni azione e ogni secondo guadagnato possono essere decisivi per salvare una vita", ha spiegato il direttore dell'ospedale.

La formazione è terminata in aula con la realizzazione di fumetti a tema, che verranno stampati e distribuiti e il prossimo obiettivo sarà quello di coinvolgere anche i bambini più piccoli.