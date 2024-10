“La possibilità di istituire una zona rossa è concreta, non posso nascondervelo, ma sono in attesa dei dati che ho richiesto”. Il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, chiarisce i motivi che lo hanno spinto a non decidere ancora su una chiusura totale.

“Sono consapevole che sono ore concitate e che volete e avete bisogno di risposte. La nota pec arrivata ieri sera con la quale mi si chiedeva di istituire la zona rossa, non indica il numero dei casi positivi alla variante inglese”, precisa Lai. Prima di prendere questa decisione si è ritenuto opportuno conoscere i dati reali dei pazienti positivi alla variante inglese, che tutt’oggi non ho. Appena li avrò li pubblicherò”.

Il primo cittadino sottolinea anche che “tanto dipende anche dal nostro comportamento, evitare assembramenti e portare la mascherina non è un optional. Dobbiamo stare molto più attenti. Molti mi chiedono più controlli, lo faremo, però mi sento di dirvi che non è necessario che ci sia sempre qualcuno che ci dica come comportarci”.

Infine un appello alle famiglie: “Avere le scuole chiuse non vuol dire che siamo in vacanza. Diciamo ai nostri giovani di limitare al massimo le uscite”.

UNDICENNE POSITIVA Due giorni fa, una bambina di 11 anni di La Maddalena è stata ricoverata nella clinica di Malattie Infettive dell'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari perché risultata positiva alla variante inglese del Covid-19. Il sindaco dell'isola Fabio Lai, giocando d'anticipo, aveva disposto subito la chiusura dell'istituto comprensivo frequentato dalla bambina. Sono stati sottoposti a tampone 140 alunni e 20 insegnanti.