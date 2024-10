Doppio intervento della Guardia Costiera di La Maddalena nella giornata di ieri.

Due bambini di nazionalità tedesca sono stati soccorsi nel pomeriggio dopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano insieme ad altre otto persone, era finita su alcune secche e un basso fondale nella località di Cala d'Inferno nell'isola di La Maddalena. Lo scontro con gli scogli ha provocato danni ai comandi dell'imbarcazione. La richiesta di soccorso è stata fatta tramite il numero per le emergenze in mare e i diportisti sono stati raggiunti da una motovedetta sulla quale sono stati fatti salire per essere condotti nel porto turistico di Cala Gavetta.

Sempre ieri gli uomini della Capitaneria sono stati impegnati nell'assistenza di due membri dell'equipaggio di una imbarcazione, rimasti gravemente feriti in un incidente nelle acque tra Palau e l'Isola di Santo Stefano mentre partecipavano alla regata velica Maxi Yacht Rolex Cup che si sta svolgendo nelle acque del nord Sardegna. I due feriti hanno riportato un trauma cranico, emorragie e contusioni varie e sono stati trasportati prima a Cala Camiciotto e poi, a bordo dell'elisoccorso del 118 in ospedale.