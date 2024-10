Nel comune di La Maddalena non sventolerà più la bandiera dei 4 mori. Lo ha fatto sapere sui social il sindaco Fabio Lai. “Una scelta sofferta quella di ammainare la mia bandiera, ma se i miei cittadini non hanno il diritto di curarsi allora questa bandiera non ha il diritto di sventolare”.

“La convocazione di un tavolo tecnico a metà stagione turistica evidenzia semplicemente l'inadeguatezza di alcuni vertici dell'azienda sanitaria i quali non sono stati in grado di prevedere e prevenire un'emergenza che in un territorio come la Gallura, in questo periodo dell'anno, era scontata – ha scritto il sindaco maddalenino – Mi è stato promesso che il reparto di medicina riaprirà a seguito della risoluzione dell'emergenza connessa al pronto soccorso, ma è ormai diventato impossibile affrontare il legittimo senso di sfiducia dei miei cittadini, perchè è uno stato d'animo che condivido con loro. Quando il reparto di medicina generale verrà riaperto isserò nuovamente con fierezza la bandiera Sarda presso la residenza municipale” conclude Lai.