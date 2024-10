Sono 26 i casi di positività a La Maddalena su 6.470 tamponi effettuati nella giornata di ieri. Lo ha reso noto in questi minuti il sindaco Fabio Lai. "Su 786 test effettuati su bambini e ragazzi in età scolastica - spiega il primo cittadino - sono risultati 0 positivi".

"A seguito del tracciamento dei positivi - prosegue - è stato chiuso l'asilo nido comunale. Considerato il grande spostamento di massa, questi due giorni verranno utilizzati per sanificare palestre e plessi scolastici".

"Per adesso la zona rossa persiste sino a quando non mi confronterò con i vertici dell'Ats, dell'Assessorato e dell'Igiene Pubblica. In attesa delle nuove disposizioni del Dpcm, restano in vigore le attuali restrizioni", sottolinea.

E conclude mettendo in guardia: "Che nessuno pensi che l'emergenza sia finita, perché a questi dati bisogna aggiungere i numeri ed i positivi di altri drive precedenti allo screening di massa. In questo momento dunque a La Maddalena abbiamo 64 positivi di cui 3 ricoverati".