Una domenica 3 dicembre che i ragazzi e le ragazze della leva del 1977 difficilmente dimenticheranno. Un’occasione per rivivere i ricordi dell’infanzia, rinsaldare vecchie amicizie, ritrovare persone che, per un motivo o per un altro, hanno dovuto lasciare il paese.

È iniziata così la giornata di festa per i quarantenni di Bonnanaro che si sono ritrovati per celebrare questa ricorrenza, aperta con la Santa Messa celebrata dal parroco Don Matteo Bonu nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire.

Un momento commovente è stato l’omaggio floreale e il ricordo durante la funzione religiosa che i fedales hanno reso a Ornella Spanu, una loro coetanea scomparsa all’età di 8 anni. La festa è culminata con il pranzo presso il ristorante Piazza Garibaldi di Massimiliano Cilia, a Porto Torres.