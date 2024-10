A distanza di poco più di un mese, il primo dicembre 2021, dalla tragica scomparsa di don Alberto Pistolesi, rimane viva la commozione per quanto accaduto, e tante sono le espressioni di vicinanza ai famigliari ed alla comunità diocesana.

Il lutto e lo sconforto che hanno colpito la Diocesi, per la perdita dell'amato figlio, trovano conforto nelle parole di papa Francesco, che attraverso una lettera ricevuta proprio oggi (lunedì 10 gennaio 2022) dall’Arcivescovo, manifesta il proprio cordoglio fraterno alla famiglia di don Pistolesi e alla comunità ecclesiale di Cagliari.

Lo stesso monsignor Giuseppe Baturi, ha colto l’occasione per condividere le parole espresse dal Papa, con i fedeli presenti questo pomeriggio alla messa di trigesimo celebrata in ricordo di don Alberto nella sua comunità di origine, quella di Santo Stefano protomartire in Quartu Sant’Elena.

Caro fratello,

Ho ricevuto la tua lettera del 16 dicembre, con la quale mi hai informato del decesso di don Alberto Pistolesi, Parroco di Santa Barbara in Sinnai.

Desidero esprimere le mie condoglianze e la mia vicinanza innanzitutto alla mamma e ai due fratelli di don Alberto, assicurandogli la mia preghiera. Sono inoltre vicino a Lei e a tutta la Comunità diocesana di Cagliari in questo momento di grande tristezza.

Preghiamo affinché Dio Padre misericordioso accolga nel suo Regno di pace eterna questo servo buono e fedele. Possa la sua memoria essere incoraggiamento e sostegno per tutto il clero.

Ai familiari di don Alberto e all’intera Comunità ecclesiale di Cagliari imparto la mia benedizione, pegno di consolazione e di pace. Che la Santa Vergine e San Giuseppe vi custodiscano.

Per favore, continuate a pregare per me!

Fraternamente

Francesco