"Grazie, vi state esponendo in prima persona. E molti di voi hanno sacrificato le proprie vite". E' un passaggio del messaggio lanciato dall'arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, ai medici, farmacisti, infermieri e operatori della sanità. "Grazie a voi - si legge nella lettera diffusa in occasione del Sabato Santo - i malati vengono assistiti e possono ricevere la pietà di una prossimità, di una parola buona, di un conforto. Le mascherine e gli altri mezzi di protezione non possono impedire che la pietà cristiana e l'umana solidarietà siano comunicate".

Poi la benedizione di monsignor Baturi: "Vi assicuro il nostro affetto e la nostra preghiera, perché possiate sempre sentirvi accompagnati e incoraggiati da tutta la comunità ecclesiale e civile. Un pensiero carico di gratitudine ai cappellani che nelle diverse strutture sanitarie prestano un fedele e generoso servizio a Cristo presente nelle sue membra inferme. Su tutti invoco di cuore la benedizione divina augurando, dal profondo del cuore, una Santa Pasqua".