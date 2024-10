Un nuovo anno che inizierà nel segno della disoccupazione. Ad essere colpiti da questa dannosa piaga saranno i 25 i lavoratori del sito minerario di Olmedo, l’unica miniera di bauxite ancora attiva nell’Isola.

La notizia è arrivata dopo un incontro con l'assessora regionale dell'Industria, Maria Grazia Piras. Per quattro di loro è già scaduta la mobilità, ad altrettanti sta per scadere la disoccupazione, ai restanti 17 Igea non rinnoverà il contratto, lavoreranno fino al 31 dicembre e non potrà essere applicato alcun strumento di sostegno al reddito perché non hanno maturato i requisiti..

A loro è arrivata la solidarietà da parte della Lega che per bocca del Vice Commissario Regionale, Dario Giagoni, e del Coordinatore regionale Enti Locali, Michele Pais, ha voluto esprimere la vicinanza ai lavoratori.

«La Lega è vicina ai lavoratori di Olmedo – hanno dichiarato Giagoni e Pais -. Siamo pronti a cercare le soluzioni giuste per salvaguardare i posti di lavoro. Il problema è duplice – hanno aggiunto-: Da una parte c’è quello occupazionale, che ancora una volta affligge la nostra Isola. Una piaga per chi, come 17 dei 25 minatori ha raggiunto i 55 anni e ne ha maturato 30 di anzianità. D’altra parte nasce anche un problema legato alla sicurezza: dal prossimo primo gennaio, infatti, la miniera rimarrà incustodita».