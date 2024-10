Diciannove tappe nelle principali piazze della Sardegna, da Cagliari a Sassari, passando anche per le zone interne, come Orgosolo, fino al gran finale venerdì ad Alghero. Parte ufficialmente oggi il tour della Lega in vista delle elezioni europee del 26 maggio, e come sempre lo slogan sarà "tra la gente". A guidare il tour, nel vero senso della parola, il coordinatore del Carroccio in Sardegna, Eugenio Zoffili, che ha noleggiato da oggi un camper che guiderà personalmente per le strade dell'isola, accompagnato tra gli altri dal deputato Guido De Martini e dai due candidati sardi della Lega, Sonia Pilli e Massimiliano Piu.

Inutile dirlo, sulla facciata del camper la foto del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Mancano tre giorni alle europee, è un voto importantissimo- sottolinea Zoffili, che questa mattina ha presentato l'iniziativa nella sede della Lega a Cagliari-. Andremo a raccontare quello che abbiamo fatto e quello che vorremmo fare. E andiamo anche nelle zone interne, dove la politica che ha governato fino ad ora, non c’è stata. Noi non siamo 'fighetti', sempre in giacca e cravatta, abbiamo messo le scarpe da ginnastica e andremo come sempre tra la gente". Sottolinea De Martini: "Con queste elezioni c’è la possibilità che la Lega diventi il primo partito in Italia, addirittura qualcuno ipotizza che potremo essere il primo partito in Europa, sicuramente uno dei più forti e con la maggior rappresentanza. Per noi questo è veramente un passaggio storico".