Domani 27 marzo i ragazzi e le ragazze della II°D dell’istituto comprensivo Farina di Sassari saranno gli assoluti protagonisti di un'attività di sensibilizzazione ambientale nel cuore della città.

“Giochiamocela! Insieme per la raccolta differenziata”, questo è il titolo dell’iniziativa che, ogni anno, il Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune propone alle scuole di ogni ordine e grado della città, attraverso laboratori di educazione ambientale dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Dopo aver cambiato volto alla fermata Atp di viale Italia (di fronte all’Upim), con l’affissione di cruciverba e quiz creati appositamente per chiarire, in modo divertente, alcuni dei dubbi sul conferimento dei rifiuti, gli studenti inviteranno i passanti a ”mettersi in gioco” con loro e a unirsi alla squadra.

Le attività, che fanno parte del Piano della Comunicazione di Igiene urbana, sono promosse in collaborazione con l’Ati-Ambiente Italia Srl-Consorzio Formula Ambiente, con TaMaLaCà S.r.l e con l’associazione Eco_logica_Mente.

I percorsi formativi, partiti a gennaio, vedono coinvolte 30 classi e 12 scuole. Alcune classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno partecipato alle attività hanno poi realizzato dei prodotti di comunicazione non convenzionale, pensati per coinvolgere gli abitanti di Sassari in azioni di sensibilizzazione e informazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Gli stessi sono stati poi presentati alla città attraverso l’organizzazione di piccoli eventi e incursioni ludiche e saranno diffusi nei canali social della campagna di comunicazione (pagine facebook e instagram), il primo dei quali si terrà proprio nela giornata di domani. Nelle settimane successive sarà il turno del liceo Artistico, dell’istituto tecnico Angioy, del De Villa e della I° e III°D dell’istituto comprensivo Farina.