Oggi pomeriggio circa millecento persone sono sbarcate dalla nave crociera Horizon della compagnia Pullmantur.

Una buona occasione per rodare la macchina dell’accoglienza dell’Amministrazione comunale di Porto Torres, che si riavvierà in occasione di ognuno dei trentuno approdi previsti fino a novembre.

“Nelle ore pomeridiane la città ha accolto centinaia di turisti, un evento che si ripeterà più volte quest’anno: avremo molte navi da crociera in porto e il loro arrivo – ha sottolineato l’Assessora al Turismo, Mara Rassu – sarà un’occasione di promozione diretta per Porto Torres, anche superiore a quella delle fiere, poiché gli stessi visitatori avranno l’opportunità di vedere la nostra città e il suo patrimonio culturale e paesaggistico”.

Il Comune ha programmato l’allestimento di più punti informativi, a partire dal sottobordo della Horizon, dove sono state distribuite gratuitamente le mappe. In centro città, nei pressi della fermata del bus navetta, era presente un altro infopoint con operatori plurilingue.

“Lì – ha aggiunto Rassu – abbiamo installato anche un punto ombra come segno ulteriore di attenzione verso i turisti che attendono i mezzi per tornare all’imbarco. All’accoglienza stanno partecipando, inoltre, gli studenti del Liceo Scientifico Linguistico: per loro si tratta di una bella e utile esperienza formativa. In un tratto del centro abbiamo ospitato il mercatino e altri stand sono stati installati in Piazza Umberto I e in Piazza Garibaldi. Nonostante le difficoltà dettate dall’importante numero di approdi, i gruppi folk Intragnas ed Etnos garantiranno per tutta la stagione, in alternanza, la loro presenza per mostrare ai turisti l’abito tradizionale di Porto Torres e coinvolgerli nelle attività di intrattenimento nella zona del Corso Vittorio Emanuele dedicata alla promozione del territorio. Quest’ultimo servizio, come è emerso dai questionari somministrati in passato ai croceristi, è uno dei più apprezzati da chi sbarca, e contribuisce a lasciare un ricordo positivo della nostra città».

I croceristi hanno visitato i musei e i monumenti, che sono rimasti aperti durante tutto il periodo di permanenza della nave, e il litorale. Operativo anche l’Ufficio Turistico all’interno della Stazione Marittima.

“Ringrazio tutti gli operatori culturali e turistici impegnati nei diversi servizi e quei commercianti che hanno deciso di mantenere aperte le loro attività durante gli sbarchi. È un segnale di attenzione verso il turista – ha concluso l’Assessora Rassu – che speriamo possa diffondersi sempre più tra i nostri esercenti”.