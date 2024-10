Restano sei i ristoranti stellati in Sardegna. Nessun locale, ancora una volta, ha raggiunto le due o tre stelle Michelin, con il massimo riconoscimento che si ferma a una.

Conferma dunque, da parte della guida, per Dal Corsaro dello chef Stefano Deidda, a Cagliari, per l'ottavo anno di fila, così come per Confusion, sulla promenade di Porto Cervo con lo chef Italo Bassi, al sesto anno consecutivo.

Riconoscimento anche per Somu di Arzachena-Baja Sardinia, con lo chef Salvatore Camedda, Gusto By Sadler di San Teodoro con lo chef Claudio Sadler e Fradis Minoris, Laguna di Nora, a Pula, con lo chef Francesco Stara, che per il terzo anno riconquista anche la Stella Verde della sostenibilità.

Secondo anno di fila anche per Fuoco Sacro, a San Pantaleo, grazie alle idee e ai piatti di Luigi Bergeretto.