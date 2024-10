Sabato 30 marzo alle 19.00, nella sala dei ritratti del Palazzo Siotto, in via Dei Genovesi 114 a Cagliari, andrà in scena il penultimo appuntamento con la rassegna “Musica e Storia”, organizzata dalla fondazione di ricerca Giuseppe Siotto.

I temi dominanti della serata, dal titolo “Maschere per un massacro”, sarà la guerra in Bosnia e il genocidio di Srebrenica (1992-1995) che vedrà la presenza del regista bosniaco Ado Hasanovic, che illustrerà l’attuale situazione nell’ex Jugoslavia e presenterà The Angel of Srebrenica (2010), un corto che racconta di una giornata perfetta di Srebenica oggi.

Seguirà un concerto del pianista Francesco Gianmarco che proporrà musiche di Franz Listz e Federich Chopin mentre all’attrice Laura Fortuna toccherà il compito di leggere alcuni passi del libro di Paolo Rumiz “Machere per un massacro”.

Dalle 21.15, grazie alla collaborazione con Società umanitaria- Cineteca sarda, si terrà la proiezione dei corti indipendenti realizzati da registi bosniaci: Memorie Condivise (2014), Breath of Life Srebrenica (2015), The Peace March (2018). Introduce Alice Deledda.