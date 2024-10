La pattuglia di ronda della Vedetta 2 Mondialpol sarebbe passata in una strada sterrata per il consueto giro di controllo alle utenze sollevando un po di polvere, cosa che ha fatto infuriare un ragazzo 21enne che stava cenando nel giardino della propria abitazione. Da lì, in via Lussu, a Monserrato, è nata una lite durante la quale sono stati esplosi, a scopo intimidatorio, alcuni colpi d'arma da fuoco dalla pistola d'ordinanza del vigilantes, successivamente sequestra, uno dei quali ha raggiunto il ginocchio destro della guardia e il ginocchio dello stesso giovane infuriato.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della locale stazione assieme alla Radiomobile Quartu: i due feriti sono stati visitati presso il pronto soccorso del Brotzu e del Policlinico di Monserrato, entrambi dimessi con una prognosi di dieci giorni per lesioni varie. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Monserrato e del dipendente Aliquota Norm per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e la corretta attribuzione delle responsabilità penali dei litiganti.