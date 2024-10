Nell’ambito della quotidiana attività di servizio a tutela delle entrate dello Stato, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Arbatax hanno individuato altri due casi di persone che beneficiavano di prestazioni sociali agevolate pur non avendone diritto.

L’esito dei controlli, fondato sulla verifica della sussistenza dei requisiti previsti per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio, ha permesso di constatare la non corrispondenza tra quanto dichiarato con l’autocertificazione e quanto censito nelle banche dati.

I due furbetti che versavano in condizioni economiche non rientranti nei parametri per cui è prevista la concessione del beneficio pubblico, avevano indicato nella domanda di concessione per l’esenzione redditi inferiori rispetto a quelli dichiarati per ottenere l’esenzione.

Per un soggetto, che superava le soglie per il beneficio previste dalla legge, è stata irrogata una sanzione di 3.000 euro, pari nel massimo al triplo del beneficio conseguito, con la previsione di dover restituire quanto indebitamente percepito al comune di appartenenza.

Nell’altro caso è scattata anche la denuncia all’Autorità Giudiziaria di una persona resasi responsabile del delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, avendo ricevuto benefici economici per un importo di circa 5.000 euro.

L’azione delle Fiamme Gialle ogliastrine rientra in un piano di azione a tutela della spesa pubblica di più ampio raggio coordinata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro e mirata a garantire l’effettivo sostegno alle fasce più deboli della popolazione, evitando il dannoso dispendio di risorse nazionali.