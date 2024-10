Al termine di due distinte operazioni volte al contrasto alle frodi nel settore delle accise sui prodotti petroliferi, i finanzieri della tenenza di Sanluri hanno effettuato il sequestro di bombole contenenti gas propano liquido, stoccate all’interno di due depositi rispettivamente ubicati nei comuni di Villacidro e di San Gavino Monreale.

Negli stessi depositi le imprese individuate dagli investigatori detenevano, per la vendita al pubblico, centinaia di bombole sprovviste delle prescritte autorizzazioni.

In particolare, i controlli dei militari hanno evidenziato la mancanza del previsto “certificato prevenzione incendi” certificante la sussistenza dei requisiti di sicurezza necessari per detenere e maneggiare prodotti pericolosi ed infiammabili, la cui assenza pone in serio pericolo l’incolumità degli stessi esercenti, dei loro clienti nonché di coloro che si trovano nelle vicinanze delle rivendite.

Attesa la pericolosità della situazione rilevata, i militari della tenenza di Sanluri hanno proceduto al sequestro di ben 200 bombole contenenti circa 3.800 kg di prodotto infiammabile. Il materiale è stato opportunamente cautelato e immediatamente trasportato in luoghi sicuri, autorizzati alla custodia.

I titolari delle ditte sono stati denunciati a piede libero alla procura della repubblica di Cagliari per violazione delle norme antincendio e delle disposizioni previste in materia di sicurezza e incolumità pubblica.

Il responsabile di una delle due ditte dovrà inoltre rispondere di impiego di lavoratori “in nero”: durante il controllo, infatti, sono state identificate 3 persone che prestavano la loro attività lavorativa senza che il datore di lavoro avesse ottemperato a tutti gli obblighi fiscali e previdenziali previsti.