Quattro stranieri arrestati e 15 kg di hascisc sequestrati. E' il bilancio dell'operazione antidroga della Guardia di finanza di Cagliari.

In manette per traffico internazionale sono finiti Said Afnine, di 29 anni, nato in Marocco e residente nel nuorese, Julio Edrosa Lozano, di 62, spagnolo, Moulay Lahbib Laamiri, di 53, nato in Marocco e residente in Spagna, e il connazionale El Khalil Aghbalou, di 40.

Lo stupefacente sul mercato avrebbe fruttato 200mila euro. I militari delle Fiamme gialle stavano effettuando dei controlli, alcuni giorni fa, agli sbarchi dei traghetti a Porto Torres.

Osservando i passeggeri scesi da una nave proveniente da Barcellona hanno notato il comportamento sospetto di uno straniero a bordo di un'auto. Sul posto sono arrivati i militari del Gico di Cagliari che hanno iniziato a seguire gli spostamenti dell'uomo.

Lo hanno pedinato fino a Cagliari dove ha parcheggiato l'auto in piazza Deffenu. Qui ha incontrato gli altri tre stranieri ai quali ha mostrato il contenuto di una valigia nel bagagliaio.

A quel punto i Finanzieri sono intervenuti bloccando i quattro. Nella valigia sono stati trovati 15 chilogrammi di stupefacente in ovuli.