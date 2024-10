Un laboratorio artigianale di marchi contraffatti è stato sequestrato in pieno centro a Olbia: si tratta della centrale in cui venivano realizzati capi di prestigiosi marchi, poi rivenduti nelle spiagge del Nord Sardegna.

Burberry, Moncler, Diesel, K-Way, ma anche Louis Vuitton ed Hermès sono le firme degli oltre 6.000 capi sequestrati in due distinti locali della città gallurese. Alla fine dell'operazione e' stato denunciato un senegalese di 36 anni anni dalla guardia di finanza di Olbia.

Il laboratorio si trovava in una casa semi-indipendente in via Monte Pino, era stato attrezzato con tre macchine per cucire con le quali venivano cucite sui capi - provenienti dalla Cina - le etichette contraffatte. Inoltre un computer serviva per copiare i modelli e le modalità di etichettatura.

Le fiamme gialle hanno anche sequestrato, in un altro appartamento al centro della città, altri 250 articoli di pelletteria e foulards, riproducenti fedelmente i modelli di Louis Vuitton ed Hermès.