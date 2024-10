I finanzieri della Brigata di Bosa Marina hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un noto studio professionale operante su tutto il territorio Regionale che, tra il 2015 e 2016, avrebbe omesso di dichiarare al fisco una consistente parte dei propri ricavi.

Il professionista, come spiegato dalla Guardia di finanza, è stato individuato attraverso un’approfondita analisi economico-finanziaria, condotta anche sulla base di importanti elementi investigativi acquisiti sul territorio e l’incrocio delle banche dati.

Le operazioni ispettive, condotte con l’ausilio di approfondite indagini finanziarie, avrebbero evidenziato importanti discrasie e la conseguente constatazione di compensi non dichiarati per oltre 80 mila euro nonché evasione di IVA e IRAP per oltre 20.000 euro.

L’operazione si inquadra in un più ampio quadro di intensificazione delle attività di polizia economico-finanziaria disposte dal Comando Provinciale di Nuoro a contrasto del fenomeno del sommerso d’azienda a tutela delle libertà economiche dei cittadini, delle imprese e dei professionisti onesti.