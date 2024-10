Nella quotidiana attività a tutela della spesa pubblica, i Finanzieri della Tenenza di Siniscola hanno individuato 12 persone di Siniscola e Budoni che dichiarando il falso hanno potuto usufruire di sovvenzioni statali nel settore scolastico e di sostegno al reddito.

L’azione delle Fiamme Gialle è stata orientata al controllo delle agevolazioni previste per coloro che versano in condizioni di difficoltà economica e per i quali sono previsti aiuti pubblici. Sono stati svolti approfonditi accertamenti sulla corrispondenza tra quanto redditualmente dichiarato dai richiedenti, con autocertificazione, la sovvenzione e quanto censito dalle banche dati.

L’esito delle verifiche, come hanno riferito dai finanzieri, ha fatto emergere che i destinatari delle istanze di agevolazione avevano falsamente attestato una situazione reddituale inferiore al reale, potendo così beneficiare degli aiuti pubblici.

Nello specifico, hanno spiegato la Guardia di finanza, è stato constatato che le autocertificazioni ISEE presentate per l’ottenimento dei contributi e/o agevolazioni non erano corrispondenti alla realtà ed è stato possibile recuperare contributi erogati per un ammontare ad oltre 25.000 euro e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria dei responsabili.

Le situazioni di finti poveri che chiedono l'accesso alle prestazioni sociali agevolate in assenza dei requisiti evidenziano una certa diffusione di malcostume riferibile comunque solo ad una percentuale delle prestazioni complessivamente erogate. Proprio per tale ragione continuerà l’attività di controllo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza nuorese a contrasto di ogni forma di illecito nella erogazione di prestazioni sociali, a tutela del bilancio dello Stato e dei cittadini onesti.