Ancora rifiuti, una pattumiera a cielo aperto nella zona periferica del centro abitato e non s’arresta l’azione sconsiderata degli incivili. Ecco ancora bustoni con ogni genere di rifiuto ingombrante, tanta plastica, vetro, sedili d’auto, elettrodomestici fuori uso e tanto vestiario buttato alla rinfusa in una stradina cieca, accanto all’Eco Centro Comunale, in linea d’aria con “Villano Trasporti”.

Ed è in questa zona che chi vuole disfarsi di sacchetti e cianfrusaglie inservibili si reca per svuotare cantine o garage, ma anche per gettare buste di spazzatura, prevalentemente all’imbrunire, consapevole di non essere visto: non solo, chi vuole creare le discariche abusive si reca anche in località Su Moriscau, accanto all’Iper Pan (sulla strada asfaltata e illuminata che conduce all’area artigianale), dove anche a bordo strada e in un budello sterrato nei pressi dell’ex “Giramoda” (giusto per intenderci), c’è una distesa di immondezza, tra cui un relitto d’auto abbandonata da più di un anno.

Sestu, come Amministrazione Comunale, si è dotata della videosorveglianza, con le telecamere posizionate in alcune zone strategiche del centro abitato, all’ingresso dell’ex 131, in alcuni tratti stradali ritenuti importanti, per arginare e prevenire reati contro il patrimonio, l’abbandono dei rifiuti o gravi infrazioni al codice della strada, ma mancano le cosiddette ‘foto-trappole’, strumento già in uso ad esempio a San Sperate, Selargius o a Sassari, per filmare e contrastare l’azione selvaggia soprattutto in periferia.

Ecco il video