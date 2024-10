Fra le strutture che ospitano i laboratori, in Sardegna c’è anche l'ospedale Microcitemico - Oncoematologia Pediatrica di via Jenner, a Cagliari. 195.846 euro è la cifra totale per i bambini ricoverati nei reparti oncologici del Paese.

Selex Gruppo Commerciale, con sede a Trezzano sul Naviglio, attraverso il prezioso contributo di tutti i clienti dei supermercati e ipermercati delle sue insegne, dona 195.846 euro alla Fondazione Lene Thun Onlus per i bambini ricoverati nei reparti oncologici ospedalieri.

“Una cifra grande come la generosità dei clienti” dichiara Alessandro Revello, presidente del terzo Gruppo della distribuzione moderna italiana “che consentirà di sostenere 6 laboratori di ceramico-terapia per 12 mesi all’interno dei reparti delle oncologie pediatriche di ospedali italiani”.

Fra le strutture che ospitano i laboratori, in Lazio ci sono l’Ospedale Bambin Gesù e il Policlinico Gemelli a Roma. La manipolazione dell’argilla, materia semplice e allo stesso tempo magica, riesce far emergere le emozioni dei bambini, attenuando le paure e la sofferenza interiore, e creando i presupposti per ricevere aiuto, sviluppare l’autostima e la socializzazione.

E in un periodo difficile come quello che il Paese sta vivendo, regalare momenti di spensieratezza ai bambini e alle famiglie che affrontano il duro percorso della malattia risulta ancora più importante.

L’iniziativa Dono con il Cuore, attiva in oltre 750 punti vendita in Italia, ha coinvolto alcune insegne del Gruppo fra le quali: Famila, Pan e Iper Pan, A&O, Emisfero, Emi, Elite, Sì con te, Galassia.