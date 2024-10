Il Comune di Olzai, attraverso una delibera di Giunta, ha approvato il progetto preliminare per gli interventi di recupero e riqualificazione paesaggistica della strada rurale di collegamento fra i centri di Ollolai e Olzai. La spesa prevista è pari a 375.000 euro.

L'intero persorso, chiamato “S'Iscala”, è il tratturo della transumanza che metteva in comunicazione diretta i due paesi e che attualmente versa in uno stato di abbandono e che, nonostante il degrado, ricopre un elevato valore ambientale e, in prospettiva, di un utile quanto indispensabile collegamento.

La strada tra i due paesi risponde perfettamente alle finalità promosse dal Bando regionale “Baddhe”, riservato a interventi di recupero e di riqualificazione paesaggistica di aree degradate o utilizzate in maniera impropria.

“Il progetto presentato dal tecnico incaricato è piaciuto. Abbiamo valutato la relazione tecnica generale, corredata di vari elaborati e documenti, e abbiamo ritenuto lo stesso progetto meritevole di approvazione. Abbiamo anche fatto un’assemblea per mettere a conoscenza la comunità di questa proposta progettuale”, ha detto il sindaco Ester di Olzai.

“Crediamo molto", ha aggiunto ancora il primo cittadino, "in questo progetto perché si tratta di un collegamento importante per diversi punti di vista. E’ il primo passo verso un progetto di collaborazione tra i due comuni che si allarga a diversi settori e dunque a una progettazione nel campo dell’istruzione, della cultura, del sociale e delle attività produttive”.

Le due amministrazioni comunali, dunque, intendono costruire insieme una prospettiva tesa verso iniziative unitarie mirate a scongiurare le conseguenze legate a una crisi comunitaria dovuta alle difficoltà occupazionali e alla carenza di servizi. Soprattutto, tra questi ultimi, quelli legati all’assistenza sanitaria e all’istruzione, che sono una realtà, difficile da oscurare nella sue critiche connotazioni, di molte aree rurali, in particolare quelle montane.