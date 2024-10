Ha 14 anni la giovane investita da un'auto questo pomeriggio a Cagliari, mentre attraversava la strada in via dell'Abbazia.

La minorenne è in gravi condizioni. L'automobilista che l'ha travolta si è fermato per soccorrerla, sul posto stanno operando gli agenti della polizia locale e il personale del 118.

La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente. Dai primi rilievi sembrerebbe che la 14enne stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un'auto condotta da un uomo.

A causa del violento impatto, la giovane è stata sbalzata sull'asfalto, perdendo i sensi. L'automobilista si è subito fermato per soccorrerla, sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia locale e il 118 che ha trasportato la ferita in ospedale.