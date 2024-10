I Carabinieri della stazione di Domus de Maria, coordinati dalla Compagnia di Cagliari, sono intervenuti a Pula, in piazza della Chiesa, dove, per cause in corso di accertamento, si rompeva una parte di una piccola giostra di è ribaltata rompendosi.

Il Luna Park è di proprietà di un cagliaritano classe 1972, in quella circostanza, una decina di ragazzini, che in quel momento ci giocavano, sono stati sorpresi dall’inaspettato guasto, riportando fortunatamente solo alcune abrasioni ed escoriazioni non gravi, al momento non refertate e certificate.

Gli accertamenti dei militari della stazione di pula sono in corso al fine di vagliare attentamente la documentazione relativa alle autorizzazioni dell'impianto.