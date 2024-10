“Carissimi concittadini e concittadine, queste sono le immagini che tutti aspettavamo. I 2 nostri concittadini ospedalizzati dopo quasi due mesi sono finalmente a casa. Ulteriori 2 pazienti Covid sono guariti. Tre pazienti rimangono ancora in regime di sorveglianza attiva in casa. Ci auguriamo di potervi comunicare prestissimo altre belle notizie. Uniti ce la faremo”.

La bella notizia è apparsa sui social, sul profilo della sindaca Paola Secci che, nel far partecipe i sestesi, ha anche precisato sui tre pazienti in isolamento domiciliare in via di guarigione.