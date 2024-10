Anche Bessude trasferirà le funzioni per la gestione dei suoi beni culturali all’Unione dei Comuni del Meilogu. L’approvazione della Convenzione avverrà, infatti, nel corso del Consiglio comunale convocato dal Sindaco Roberto Marras per mercoledì 9 maggio alle 18.30, presso “Sa Domo de sas Damas”.

In agenda anche la lettura e l’approvazione dei verbali della seduta precedente e del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2017. Inoltre, verranno illustrate le precisazioni in ordine al rinvio all’esercizio 2018 della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato (Armonizzazione contabile).