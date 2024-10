Avrebbero messo su un complicato sistema di società 'matrioska', create per ottenere il controllo di una società gallurese mettendo le mani sulle sue proprietà immobiliari. Così la Guardia di finanza di Tempio Pausania ha sventato una truffa da 14 milioni di euro. Nell'ambito dell'inchiesta, coordinata dal procuratore di Tempio Gregorio Capasso e dalla sostituta Ilaria Corbelli, sono state denunciate sei persone e sequestrati 104 immobili tra fabbricati e terreni per un valore appunto di 14 milioni di euro, con piani di lottizzazione approvati e già convenzionati e quote societarie per un valore di oltre 80mila euro.

Le indagini dei finanzieri, guidati dal tenente Jacopo Maccione, hanno permesso di smascherare un sistema studiato per raggirare una donna convincendola a cedere le quote della società di cui era proprietaria. I truffatori, grazie a false fideiussioni prestate da una società italiana appositamente costituita e già destinataria di istanza di fallimento e segnalazioni della Banca d'Italia, avrebbero finto di poter garantire acquisti da parte di altre società bulgare e londinesi, anche queste costituite appositamente e rappresentate dagli stessi appartenenti al sodalizio. Questi avrebbero così acquisito illecitamente le quote della società gallurese e la proprietà degli immobili di cui era intestataria la malcapitata.

I successivi passaggi tra le società riconducibili agli stessi soggetti hanno fatto in modo che beni immobili e quote societarie venissero veicolati verso due distinte società, una italiana e una londinese, organizzate in Geie, Gruppi europei di interesse economico. I beni sarebbero serviti per fornire garanzie per la concessione di finanziamenti o per essere alienati in favore di altri soggetti, in questo caso in buona fede.