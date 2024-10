La Garante Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti sarà il 20 novembre in Sardegna, in occasione della giornata internazionale dei Diritti del Fanciullo, per partecipare al Convegno dedicato al tema del Diritto di Ascolto del minore, nell’ambito del “Progetto Chiara”, dedicato alle Scuole della Sardegna, ispirato dalla tragica scomparsa della giovanissima Chiara Carta di Silì, lo scorso 18 febbraio.

Lo ha annunciato la Garante regionale Carla Puligheddu che qualche giorno fa ha incontrato la Garante Garlatti a Roma per porre le basi di una collaborazione sempre più stretta fra le due figure di garanzia e per realizzare una rete operativa fra le diverse Regioni. “È stato un incontro molto cordiale – ha detto la Garante Puligheddu – in cui ho presentato le priorità della mia azione in Sardegna. Carla Garlatti è stata molto sensibile sulla situazione dei minori in Sardegna. Abbiamo parlato a lungo dei problemi dell’isola e del caso della piccola Chiara, vittima di figlicidio a soli 13 anni”.

Le due Garanti hanno partecipato, nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, al Tavolo Nazionale delle Associazioni per l’affido organizzato in occasione della celebrazione del 40 esimo anniversario della Legge 4 maggio 1983, n. 184, "Diritto del minore ad una famiglia”. “Una legge ancora molto valida – ha detto la Garante regionale Carla Puligheddu - che ha determinato una svolta nella tutela dei minori in Italia e in Sardegna. Dobbiamo lavorare però per la sua effettiva applicabilità”.