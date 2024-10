Golfo Aranci è pronta per la festa.

Venerdì, 21 agosto, alle ore 22:00, il piccolo golfo della Gallura si veste della tradizione barbaricina e ci riporta nel passato nuragico.

150 figuranti attraverseranno il paese con la loro carica di storia, gestualità arcaica e festosità coinvolgendo tutti gli spettatori.

I più fortunati saranno catturati dal lazzo dei Issohadores – i portatori di soha che dominano i Mamuthones - e quelli meno fortunati vedranno la Filonzana di Boes e Merdules, tagliare il filo della vita.

Vedremo Su Bundhu gettare il grano in segno di fertilità e buon auspicio. I Thurpos invece andranno alla caccia di un “prigioniero” che per liberarsi dovrà offrire da bere a tutti.

Non mancheranno le sorprese, perché alla sfilata parteciperanno due gruppi nuovi che Golfo Aranci non ha ancora mai ospitato. Al culmine della festa ciascun gruppo, giunto al piazzale La Piccola, salirà sul palcoscenico per presentare e spiegare la propria maschera in modo da rendere lo spettacolo fruibile e comprensibile a tutti.

Gli spettatori della festa, oltre lo spettacolo, potranno ammirare il lavoro degli Artisti Artigiani, che faranno da cornice alla festa nel Villaggio delle Tradizioni (apertura ore 19:00).