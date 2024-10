Ultima partita di campionato per la Futsal Alghero, quella più importante perché potrebbe regalare la promozione in Serie B. L’appuntamento è per questo sabato 29 aprile alle 16 al Pala Manchia: Idili e compagni affronteranno la Villacidrese.

La Futsal Alghero guida la classifica di serie C1 con 66 punti, due in più del Domus Chia. Con una vittoria sarebbe promozione aritmetica, un obiettivo a lungo inseguito, un sogno che potrebbe diventare realtà proprio nel palazzetto di casa. Ma guai ad abbassare la guardia perché è vero che la Villacidrese è già salva ma proprio per questo giocherà con più tranquillità e senza pressioni.

«Speriamo che sabato il palazzetto sia pieno e che ci accompagni verso questo sogno che stiamo inseguendo da otto mesi – dice l’allenatore giallorosso Rino Monti – Arriviamo a questa partita consapevoli che con una vittoria sarebbe promozione, quindi dobbiamo prepararla al meglio negli allenamenti. Per la città di Alghero sarebbe una grande cosa portare la squadra in un campionato nazionale».

Chiama a raccolta i tifosi anche il capitano Gianluca Idili. «È una partita che vale molto più di tre punti, in palio c’è la promozione e il coronamento del nostro sogno. Non dovremo sottovalutare gli avversari, speriamo che questo sabato vengano in tanti a sostenerci».