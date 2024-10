SuperEnalotto ha baciato Siligo con un 5 da 55.620 euro, registrato nel punto vendita Sisal New Classic bar tabacchi in via Vittorio Emanuele.

Il fortunato giocatore ha azzeccato cinque numero su sei. Nell'ultimo concorso il SuperEnalotto ha assegnato 343.245 vincite con punti 2 e 12.463 vincite immediate da 25 euro.

Il Jackpot continua a crescere attestandosi a 42,1 milioni di euro disponibili per il prossimo concorso di giovedì 5 ottobre.