La fortuna si è fermata a Budoni, dove con un 5 al SuperEnalotto sono stati vinti 20 mila euro.

La schedina, riporta Agipronews, è stata giocata al Bar Sport di via Nazionale.

Assieme al 5 sono stati centrati anche due 4, quattro 3 e un 2.

Per il prossimo appuntamento il 6 mette in palio 47 milioni di euro: in Sardegna è stata realizzata una delle quattro vincite di prima categoria del 2015: 9,5 milioni centrati a Sassari il 21 marzo dello scorso anno.