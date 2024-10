La Costa Smeralda potrebbe ospitare presto le prove del Mondiale di F1. L’annuncio dell’arrivo di Jean Todt in Gallura, previsto per il 20 giugno prossimo, alimenta le speranze di un grande sogno che forse potrebbe trasformarsi in realtà. Il presidente della Fia e numero 1 della Ferrari sarà in visita ad Arzachena dove il sindaco Alberto Ragnedda avrà il compito di proporre una location mozzafiato dove potrebbe essere possibile costruire una vera e propria pista per le gare automobilistiche. I terreni, intanto, sono già stati individuati. Si tratterebbe, infatti, delle proprietà sconfinate della famiglia Ghilardi, alla ribalta della cronaca perché vittima dell’Anonima nell’aprile del 1971. In attesa di ulteriori conferme, a tutti, per ora, è concessa la libertà di sognare ad occhi aperti i bolidi della F1 che sfrecciano sotto il cielo azzurro dell’isola di Sardegna.