Un cucciolo di muflone, in evidente stato di stress ma in buone condizioni, è stato trovato sui monti di Seneghe, in località Acchettores, da una pattuglia della stazione Forestale del paese mentre svolgeva un servizio di controllo del territorio.

L'animale sarebbe probabilmente morto senza l'intervento della pattuglia.

La madre non abbandona mai i propri figli e potrebbe quindi essere morta naturalmente o uccisa da bracconieri.

Il cucciolo è stato affidato a un veterinario e appena sarà in condizioni di vivere autonomamente verrà liberato nella stessa area nella quale è stato trovato. I mufloni, ha ricordato la Forestale, sono stati reintrodotti nel Montiferru dall'Azienda demaniale negli anni '80.