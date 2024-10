Un trionfo di colori, musica, danze e partecipazione. La sfilata di carri allegorici e maschere di Carnevale, organizzata per la prima volta a Ovodda, ha registrato un successo straordinario che oltre ogni aspettativa ha richiamato nel piccolo centro della Barbagia la folla delle grandi occasioni, con centinaia di persone in maschera che si sono date appuntamento per animare una festa unica e corale nel segno del divertimento e dell’allegria.

“E’ stato un grande successo - gioisce Francesco Cinelli, consigliere comunale e tra i promotori più convinti dell’iniziativa -. Ha trionfato soprattutto lo spirito con cui la nostra comunità ha percepito l’evento che in sintonia con i festeggiamenti del Carnevale ha trascorso una domenica speciale, divertendosi e aprendo le porte dell’accoglienza come ha sempre fatto e continuerà a fare. Il circuito del Carnevale di Barbagia si è rivelato un grande attrattore che ha unito 16 paesi. Si tratta di un'iniziativa importante per un intero territorio”.

Il riconosciuto carattere degli ovoddesi, aperto e ospitale, è stato determinante per il successo della manifestazione che ha visto la partecipazione di diversi centri del territorio che hanno aderito all’invito dell’organizzazione che ha impegnato il Comune di Ovodda, il Centro Commerciale Naturale e una significativa rappresentanza delle Associazioni culturali e sportive, delle attività commerciali locali che hanno stretto una riuscita sinergia.

“Sono molto contenta di come sono andate le cose - dichiara visibilmente soddisfatta Alessandra Lai, assessore alla Cultura del Comune di Ovodda -. Bambini, adulti e tantissimi giovani si sono divertiti e hanno regalato alla nostra comunità un giorno da non dimenticare e da ripetere anche in futuro”.

t Divertimento collettivo e una grande partecipazione popolare, quindi, che ha visto sfilare e vincere il carro fantasioso e colorato di Orani, che ha portato a casa il premio più ambito, parte del montepremi che ammontava a 2.500,00 euro. Le atmosfere caraibiche, affascinanti e trasgressive che hanno agitato il Carro ovoddese ispirato alla Giamaica hanno guadagnato la seconda posizione in classifica. La Giuria ha stabilito la terza posizione per Lodine mentre Orani Nigth si è classificato quarto.

"Questi eventi - spiega Maria Moro, assessore al Bilancio del Comune di Ovodda - oltre che essere degli importanti momenti di aggregazione tra comunità, rappresentano una grande occasione per l’economia del territorio. Il nostro compito è quello di promuovere lo sviluppo locale e la cosa più bella è quando avviene all’insegna della cultura, del divertimento e della socializzazione. Auspichiamo anche per il futuro che la Regione possa, anche in futuro contribuire, al finaziamento di eventi di questo tipo. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che mantengono vivo il nostro paese con la loro partecipazione".